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Акції Zoom обвалилися на новинах про вакцину проти COVID-19

Вівторок, 10 листопада 2020, 09:00
 

Фондові ринки США виросли до рекордних денних значень на тлі новин про успішну третю фазу випробувань вакцини проти COVID-19, розробленої Pfizer.

Про це пише Business Insider.

Після відкриття торгів 9 листопада S&P 500 показав зростання на 3,6%, збільшившись до 3634 пунктів. Dow Jones - до 29 757,35 пункти, зростання становило 5,1%. Nasdaq виріс на 0,8% до 11 989,18 пункти.

В основному почали дорожчати акції авіакомпаній, ресторанів і фінансового сектора. У той же час папери компаній, які виросли в період дії коронавірусних обмежень, стали стрімко падати.

Акції DocuSign, Peloton, Wayfair, Zoom, Netflix та інших втратили в ціні. Наприклад, папери Zoom через новини про вакцину впали на 20%, а Netflix - на 4,6%.

З початку року, коли почала набирати обертів пандемія по всьому світу, акції Zoom Video виросли на 635%, Amazon, Netflix, Shopify - на 79,2%, 59,1%, 162,8% відповідно.

Нагадуємо:

Вакцина проти COVID-19 не за горами, адже перші проміжні результати у масштабних випробуваннях показують, що продукт Pfizer та BioNTech на 90% ефективний, заявляє виробник препарату. 

У випробуваннях фази 3 взяли участь понад 43 тисячі людей. Люди різного етнічного походження виявились однаково захищеними, кажуть у компанії.

Рівень потенціалу вакцини може змінитися, але наразі 90% інфекцій було попереджено.

Pfizer каже, що серйозних побічних ефектів немає.

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коронавірус карантин Zoom ринки фондовий ринок

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Економічна правда
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