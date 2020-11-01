Німеччина планує підтримати бизнес під час локдауну на 10 мільярдів євро

Німецький уряд для підтримки бізнесу під час локдауну в листопаді планує витратити 10 мільярдів євро.

Про це передає Укрінформ.

Право на подання заявок мають компанії, підприємства, самозайняті особи, асоціації та установи, яким заборонено вести бізнес на час обмежень.

Економічна допомога виплачується одноразово. Сума відшкодування становить 75 відсотків обороту в листопаді 2019 року для компаній, що мають до 50 працівників.

Для компаній, заснованих після листопада 2019 року, при розрахунку обсягу допомоги будуть враховуватися обсяги продажів у жовтні 2020 року.