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Розкіш на колесах: в Індії в 2021 році запустять туристичний потяг для багатих туристів

Неділя, 1 листопада 2020, 13:20
 

Індійська залізнична корпорація планує з січня 2021 року відновити роботу свого потяга класу люкс "Золота колісниця".

Про це повідомляє ЦТС з посиланням на The Economic Times.

Поїзд відправлятиметься з Бангалора і курсуватиме по трьом індійським штатам.

У поїзді 26 купе з двома односпальними ліжками, 17 купе з двоспальними ліжками і 1 купе для людей з інвалідністю.

 

Всі каюти Golden Chariot оснащені такими зручностями, як РК-телевізор, кондиціонер, Wi-Fi і ванна кімната.

Інші зручності і послуги, що надаються на борту, включають два багато оформлених ресторани, лаунж-бар, бізнес-центр, тренажерний зал і спа-центр.

 

В тариф проїзду входить проживання, харчування, екскурсії, вхідні квитки в туристичні місця, квитки на транспорт, щоб дістатися до них.

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залізниця Індія

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