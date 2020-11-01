На українському ринку з'явиться новий китайський бренд автомобілів

Китайська корпорація Chery Automobile незабаром планує завезти на український ринок автомобілі нового бренду.

Про це повідомляє autonews.

Новий бренд називається Jetour, підкорювати український ринок компанія планує поки за допомогою єдиного кросовера Jetour X70.

Видання пише, що в компанії позиціонують кросовер, як молодіжний і планують здивувати хорошою ціною.

"Але ось повідомлять прайс трохи пізніше, під час онлайн презентації в кінці листопада", - резюмували в autonews.