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Виробництво будівельної продукції у вересні зросло на 18,3%

Неділя, 1 листопада 2020, 10:00
 

Виробництво будівельної продукції у вересні проти серпня зросло на 18,3%, а проти вересня 2019 року зростання склало 12,5%. 

Про це Прем'єр міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у facebook.

За його словами, ключовою причиною такого росту було значне збільшення об’єму будівництва "інженерних споруд",  "тобто будівництва доріг у межах програми Президента "Велике будівництво", - написав він. 

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Шмигаль

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