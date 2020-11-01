Виробництво будівельної продукції у вересні зросло на 18,3%
Неділя, 1 листопада 2020, 10:00
Виробництво будівельної продукції у вересні проти серпня зросло на 18,3%, а проти вересня 2019 року зростання склало 12,5%.
Про це Прем'єр міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у facebook.
За його словами, ключовою причиною такого росту було значне збільшення об’єму будівництва "інженерних споруд", "тобто будівництва доріг у межах програми Президента "Велике будівництво", - написав він.
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