Виробництво будівельної продукції у вересні зросло на 18,3%

Виробництво будівельної продукції у вересні проти серпня зросло на 18,3%, а проти вересня 2019 року зростання склало 12,5%.

Про це Прем'єр міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у facebook.

За його словами, ключовою причиною такого росту було значне збільшення об’єму будівництва "інженерних споруд", "тобто будівництва доріг у межах програми Президента "Велике будівництво", - написав він.