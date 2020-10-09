Кабінет міністрів звільнив голову Морадміністрації
Кабінет міністрів звільнив Сергія Звягінцева з посади голови Державної служби морського та річкового транспорту за згодою сторін.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.
Також уряд призначив тимчасового в.о голови відомства першого заступника Звягінцева - Андрія Глазкова.
Нагадуємо:
У лютому 2020 року Кабмін призначив Звягінцева, як тимчасового в.о голови Морадміністрації. У червні уряд призначив його головою відомства та заключив з ним контракт на період дії карантину.
У грудні 2019 року міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що міністерство планує перезапустити конкурс на посаду голови Держслужби морського та річкового транспорту.
Економічна правда
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