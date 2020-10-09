Кабінет міністрів звільнив голову Морадміністрації 

Кабінет міністрів звільнив Сергія Звягінцева з посади голови Державної служби морського та річкового транспорту за згодою сторін.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

Також уряд призначив тимчасового в.о голови відомства першого заступника Звягінцева - Андрія Глазкова.

Нагадуємо:

У лютому 2020 року Кабмін призначив Звягінцева, як тимчасового в.о голови Морадміністрації. У червні уряд призначив його головою відомства та заключив з ним контракт на період дії карантину.

У грудні 2019 року міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що міністерство планує перезапустити конкурс на посаду голови Держслужби морського та річкового транспорту.

Економічна правда