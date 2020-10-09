Стало відомо, яка професія найпопулярніша серед українських фрілансерів

Найпоширеніша спеціалізація серед українських фрілансерів - це дизайн - 32% всіх виконавців зайняті створенням графічних проектів.

Про це повідомляється в даних найбільшого сервісу віддаленої роботи Freelancehunt.

Найпривабливішим замовленням вважається створення логотипу: на один опублікований клієнтом проект доводиться до 40 відгуків виконавців. Також в числі найбільш конкурентних замовлень - дизайн сайтів і візиток.

Однією з причин популярності дизайну у фрілансерів фахівці називають низький поріг входу в спеціальність.

Незважаючи на популярність спеціальності серед виконавців, по затребуваності у замовників дизайн знаходиться на другому місці, поступаючись програмування.

42% всіх замовлень припадає на розробку, і вдвічі менше - на візуальні проекти.

Крім того, більше половини сукупного бюджету всіх замовлень також зосереджено у програмістів, в той час як в категорії "Дизайн" - лише 12% фінансування проектів.