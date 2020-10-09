Кабмін пропонує, щоб тарифи на "комуналку" встановалювала місцева влада

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який передає повноваження встановлювати тарифи на ряд комунальних послуг від Нацкомісії з тарифів до органів місцевої влади.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

"Уряд виконує свої зобов’язання за програмою з МВФ, які мають дедлайн цього року.

Щойно ми схвалили проєкт закону, яким пропонуємо передати повноваження встановлювати тарифи на теплову енергію, гарячу воду, водопостачання та водовідведення від НКРЕКП до місцевої влади. Тепер очікуємо на підтримку законопроєкту Верховною Радою", - пише Шмигаль.