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Відновлення активності: споживання електроенергії майже сягнуло рівня 2019 року

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 18:55
 

Споживання електроенергії в Україні у вересні 2020 року практично зрівнялось з вереснем 2019 року (9,097 млрд кВт∙год проти 9,094 млрд кВт∙год).

Про це свідчать оперативні дані "Укренерго".

 

При цьому, основними драйверами зростання є населення, яке збільшило споживання на 3,4%, будівельна галузь разом з виробництвом будматеріалів (+ 7,7% та +5,6% відповідно), хімічна промисловість та сільгоспвиробництво (+9,8% та +8,3% відповідно - дається взнаки сезон жнив).

 

Водночас обсяг електроспоживання найбільшої групи промспоживачів – металургійної галузі –скоротився порівняно з вереснем минулого року на 4%, або на 92,5 млн кВт∙год. Помітно у відсотковому відношенні знизили споживання машинобудування та транспорт, що викликано карантинними обмеженнями, а також - харчова та переробна промисловості (фактор сезонності).

 

У цілому ж, за прогнозами Укренерго, споживання електроенергії буде знаходитись на рівні 2019 року, оскільки більшість галузей економіки вже адаптувалось до роботи в умовах карантину.

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енергетика

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