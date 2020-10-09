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Офіційний курс на понеділок: гривня зміцнюється четвертий день поспіль 

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 18:28
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 8 копійки, встановивши його на 12 жовтня на рівні 28,20 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,27 грн (на 9 жовтня - також 33,27 гривні).

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Нагадуємо:

9 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,23 - 28,25 гривні.

9 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,22 - 28,25 гривні.

Економічна правда

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Економічна правда
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