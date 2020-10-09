Толока УП допомагає економити і підтримувати незалежну журналістику

"Українська правда" запустила Толоку УП – новий рівень членства у Клубі УП, коли підписники можуть отримувати ексклюзивні бонуси та знижки від українських бізнесів.



Вже 30 компаній приєдналися до Толоки УП. "Українська правда" запрошувала їх до участі, попередньо спитавши у читачів, на які товари та послуги в першу чергу вони хотіли б мати знижки.

"На Толоці УП бізнес, читачі та УП підтримують один одного. Це – філософія толоки, яка є у генетичному коді українців. Бізнес допомагає незалежному медіа, ми допомагаємо читачам, бо створюємо спеціальні пропозиції за рахунок партнерів, а читачі допомагають нам своїми донейтами, які ми використовуємо, щоб робити більш якісний контент. Під час коронакризи така взаємопідтримка – єдиний шлях до розвитку" – пояснює ідею Толоки головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

Вартість участі у Толоці УП починається від 125 грн на місяць або 1000 грн на рік – в залежності від можливостей та бажання допомогти виданню. Після оформлення підписки член Толоки отримує доступ до промокодів від партнерів, що дають знижку від 10 до 40 відсотків на вартість їхніх товарів чи послуг.

За підрахунками команди УП, якщо за місяць скористатися усіма наявними послугами за промокодами хоча б по одному разу, то можна заощадити від 2 224 грн. Обрахування опираються на середній чек послуги від партнерів Толоки УП.

Знижки, які пропонують перші учасники Толоки УП:

книжкове видавництво "Наш формат" - 40%, 30% та 20% на різні категорії книг Видавництво Старого Лева промокод -20% на весь асортимент, окрім акційних позицій мережа книгарень "Є" -25% на покупку в онлайн-магазині та безкоштовна доставка на відділення Укрпошти без обмеження по сумі замовлення; на відділення Нової Пошти – при замовленні від 200 грн книжковий онлайн-магазин Yakaboo -10% та безкоштовна доставка на чек від 500 грн Кав’ярні: Турка на Гончара, Турка на Градинській, Турка XS, Hygge Coffee, Кава на двох -15% на загальну суму чеку Готелі: Мазох. Готель та кафе, !FestHotel, апартаменти Just Lviv It -20% знижки від ціни актуального дня театр пива "Правда" -20% на пиво та набори пива мережа взуття та одягу INTERTOP -10% на одяг, взуття, аксесуари сезону осінь-зима 2020 магазин українських брендів "Окно во двор" -7% на одяг магазин товарів для дітей "Антошка" -15% на іграшки, одяг та взуття медичний онлайн-хаб Doc.ua -10% на онлайн-консультацію із лікарем на Doc.ua хімчистка Unmomento одноразова знижка 30% на чищення одягу UNMOMENTO чи PREMIUM або 15% на усі послуги OSCAR сервіс поїздок Uber Для нових користувачів Uber: 15% на перші три поїздки з Uber Comfort.

Uber for Business - спеціальна пропозиція для нових користувачів: учасник клубу отримує знижку 10% на всі поїздки з Uber. Компанія учасника клубу отримує знижку 5% та персонального менеджера коворкінг Hub 4.0 20% на переговорні від 2 до 20 членів команди

2 години роботи у коворкінгу безкоштовно інтернет-магазин екзотичних фруктів Yesfrukt. -10% на весь асортимент медіасервіс MEGOGO промокод на 10 днів передплати "ТБ і Кіно: Максимальна" барбершоп Mr. Colt - 22% на послуги салон краси Accent Beauty Buro -12% на косметологічні послуги -10% на інші послуги -6% косметику інтернет-магазин автомастил Хado -10% на ревіталізанти, мастила, автомобільну хімію, автокосметику та спеціальні рідини

Серед партнерів Толоки, промокоди яких будуть активовані найближчим часом:

сервіси для подорожей Hotels.com та Expedia

кав'ярня Idealist

ресторан кримськотатарської кухні Musafir

онлайн-магазин розвиваючих ігор Uteria

"Українська правда" запустила Клуб читачів у червні 2020 року. 30 вересня у Торгово-промисловій палаті України видання презентувало наступний рівень членства у Клубі читачів – Толоку УП. УП продовжує розширювати перелік бізнесів, які можуть бути корисні читачам.

Заявки на участь у Толоці УП для бізнесу приймаються на пошту club@pravda.com.ua.