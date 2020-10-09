Виконавчий директор Фонду розвитку підприємництва йде з посади

Виконавчий директор Фонд розвитку підприємництва Руслан Гашев заявив, що йде не "просто з Фонду, а й зі структури Мінфіну, членом якого був майже 3 роки".

Про це він повідомив у Facebook.

"Тепер офіційно. Сьогодні закінчується строк мого призначення на посаду виконавчого директору Фонд розвитку підприємництва. І я йду не просто з Фонду, а й зі структури Мінфіну, членом команди якого я був майже 3 роки.

За цей час було багато зроблено. Ми створили сучасні організації, які успішно працюють і демонструють зразкову ефективність: Ukrainian Startup Fund та Ukraine Invest. Ми знайшли нових партнерів за кордоном, які стали по-іншому дивитися на Україну та її державні інституції, а це довіра. Довіра – це головний актив інституцій і людей. Цей актив слід розвивати і захищати через свої вчинки та ставлення до справи", - написав Гашев.

"Ми трансформували Німецько-Український фонд у Фонд розвитку підприємництва і дали йому новий поштовх і вектор розвитку. Трохи інсайду без деталей: у Фонду має з'явитися ще один стратегічний партнер, який готовий надавати пільгове фінансування для українських підприємців. Звісно, через Фонд і банківський сектор. Ми отримаємо першокласну експертизу передової держави світу, де підтримка малого і середнього підприємництва піднесена до національної ідеї", - додав він.

Серед досягнень Фонду розвитку підприємництва Гашев, зокрема, назвав програму "Доступні кредити 5-7-9%", за його словами, чистий фінансовий результат Фонду минулого року склав 160 млн грн, а за перше півріччя цього року - 75 млн грн.

Економічна правда