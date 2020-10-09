7% українських ПрАТ мають бенефіціарів з Кіпру - YouControl

В Україні понад 6 тисяч юридичних осіб мають серед засновників чи бенефіціарів кіпрські компанії або навіть громадян.

До таких висновків у дослідженні бізнес-зв'язків між Україною та Кіпром прийшли аналітики YouControl.

Ще донедавна Кіпр вважався офшорною державою, яка приховувала реальних власників зареєстрованого там бізнесу. Та після вступу до Європейського Союзу реєстри кіпрських компаній стали значно прозорішими.

Відтак встановити, хто справді володіє українською фірмою через острівну посередницю, стало значно простіше, пишуть аналітики.

В Україні понад 6 тисяч юридичних осіб мають серед засновників чи бенефіціарів кіпрські компанії або ж навіть громадян. До того ж кіпрські компанії присутні у близько 30% юросіб із іноземними засновниками і є найпопулярнішим місцем серед інших юрисдикцій.

Майже один відсоток товариств з обмеженою відповідальністю різних форм участі має у засновниках чи бенефіціарах кіпрську компанію. У приватних акціонерних товариствах ця цифра значно більша – кіпрський "слід" помітний у кожній п’ятнадцятій ПрАТ.

Здебільшого, мова йде про компанії у сферах важкої промисловості, страхування, нерухомості і комунікацій. Юристи пояснюють присутність кіпріотів у акціонерних товариствах тим, що це – відголоски приватизації ще 90-х років, і переважно за цими кіпрськими компаніями стоять українські олігархи.

"Роль кіпрських компаній за той час, що пройшов із 1990-х років, коли вони вперше почали з’являтись у структурі українських підприємств, сильно змінилась. Якщо в той час у офшорних юрисдикціях ховались реальні власники підприємств, то зараз Кіпр – це радше податковий рай та "вікно у Європу" завдяки системі англійського права, яка там застосовується", - каже заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції Олена Щербан.

"Окремо можна відзначити й давню звичку українських олігархів реєструвати бізнес на Кіпрі, але не задля анонімності, а щоб захистити його як від можливих арештів у кримінальних провадженнях або ж рейдерства", ‒ додає вона.

Більшість компаній, які мають кіпрських бенефіціарів, працюють у сфері послуг. Так, аналітики підрахували, що 1986 компаній, що мають острівну прописку своїх засновників, працюють у сфері нерухомості, 1116 ‒ у оптовій та роздрібній торгівлі, а 326 надають різні фінансові послуги.

Пов’язані із кіпрськими юридичними та фізичними особами і 226 виробників електроенергії та 209 фірм, що займаються вирощуванням зернових.

Більша частина цих компаній належить до малого бізнесу із оборотом менше 2 мільйонів євро. Таких компаній аналітики нарахували 2388. Значно менше у списку виявилося представників середнього та великого бізнесу ‒ 554 і 459 відповідно.

Як визначили аналітики YouControl, найбільші за виручкою компанії із кіпрським капіталом належать до важкої промисловості, енергетики, сфери торгівлі, сільського господарства та транспорту. Більшість із них має лише кіпрські компанії у своєму складі.

Аналітики зазначають, що Кіпр і досі залишається для України одним із найважливіших фінансових партнерів. За даними Національного банку, за 2019 рік основною країною-джерелом прямих іноземних інвестицій у капітал України був саме Кіпр із понад 16 млрд доларів, що на майже 3 млрд доларів більше, ніж у 2018-му, і становить близько третини від усіх надходжень.

Економічна правда