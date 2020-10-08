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Зеленський запросив британців будувати "Київ-Сіті"

Четвер, 8 жовтня 2020, 20:27
 

Президент Володимир Зеленський закликав британських інвесторів долучитися до реалізації проєкту створення ділового кварталу столиці - Київ-Сіті.

Про це він заявив під час зустрічі із керівництвом Лондонської фондової біржі та лордом-мером лондонського Сіті Уїльямом Расселом. 

"Ми хотіли б побудувати Київ-Сіті – живий фінансовий центр, фінансове серце, а також район, у якому хочеться працювати й жити. Досвід, експертиза та допомога лондонського Сіті як провідного світового фінансового центру були б для нас надзвичайно корисними", – наголосив Зеленський.

Також президент закликав британські фінансові кола активно використовувати нові можливості для інвестування в Україну, зокрема в межах розбудови ринків капіталу, приватизації державних об’єктів, побудови фінансової інфраструктури.

"Ми запроваджуємо нові фінансові інструменти. Ми голосуємо закони, які запровадять нову фінансову політику, приваблять інвестиції", – зазначив Зеленський.

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Зеленський

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