5G в Україні доцільніше запускати у 2022-2023 році - президент "Київстар"

Компанія "Київстар" вважає за доцільне запускати п'яте покоління мобільного зв'язку (5G) не раніше за кінець 2022 року.

Про це повідомив президент "Київстару" Олександр Комаров передає Інтерфакс-Україна.

"У моєму баченні 2021 року 5G у комерційній експлуатації в Україні не з'являється", - сказав він.

Водночас Комаров наголосив, що стосовно оптимального терміну запуску 5G-технології "Київстар" у своїх розрахунках спирається на два основні показники: проникнення пристроїв, що підтримують зазначену технологію, а також момент досягнення межі утилізації ємності та швидкості 4G-хотспотів.

"У чиновників я найчастіше чую 2022 рік. Я б сказав, що це зарано... Якщо намагатися звести воєдино мою точку зору і точку зору, яку я чую з боку парламенту, - це кінець 2022 року або 2023 рік.



Але до цього ще дуже багато всього має бути зроблено: звільнити спектр, розібратися з держателями, які сидять на цьому спектрі й дуже успішно борються в судах із державним регулятором", - наголосив він.