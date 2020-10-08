Медіахолдінги Коломойського та Ахметова судитимуться через звинувачення у плагіаті

1+1

У відповідь на заяву звинувачення у плагіаті від ТРК "Україна" , 1+1 media повідомляє про наміри захистити в суді честь і ділову репутацію.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Нам досі незрозуміло, чому і за що нас намагаються змусити виправдовуватися. Як і будь-який інший канал в Україні, ми скористалися своїм правом придбати та адаптувати формат, в якому вбачаємо великий потенціал.

Конкретно формат всесвітньо відомого шоу Mysteries In The Spotlight, помножений на креативність, професійність і власні унікальні рішення команди Big Entertaintment Shows, був зі старту приречений на успіх. І ми були готові до того, що надзвичайний старт та високі рейтинги першого випуску "Маскарад" на "1+1" не лишать нікого байдужими.

Тож нам прикро, що колеги по ринку не вважають за потрібне добирати слів у своїй реакції на здобутки конкурентіві", – говорить генеральний директор 1+1 media Ярослав Пахольчук.

Особливістю формату шоу є протистояння двох зіркових команд, які змагаються за право відгадати зірку, приховану у маскарадному костюмі.

Раніше ТРК Україна заявляла, що в ефірі телеканалу "1+1" вийшла програма "Маскарад", в якій неправомірно використано всі ключові форматні елементи всесвітньо відомого формату "The Masked Singer", права на адаптацію якого телеканал "Україна" придбав у компанії Fremantle навесні 2020 року.

"ТОВ "ТРК "Україна", як правовласник формату "The Masked Singer" на території України, вважає, що піратська поведінка телеканалу "1+1" щодо формату "The Masked Singer" порушує права та законні інтереси телеканалу "Україна". Питання щодо порушення прав ТОВ "ТРК "Україна" буде передано до суду. Також телеканал "Україна" звернеться щодо захисту своїх прав до Міжнародної організації з визнання та захисту форматів", - повідомляла компанія.





