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Голова НБУ назвав ідеальний ліміт інвестування в ОВДП

Четвер, 8 жовтня 2020, 16:05
 

Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що максимальний показник фінансування держборгу банківською системою для нашого ринку - 35% від депозитної бази.

Про це він сказав в інтерв'ю zn.ua.

"Є загальносвітові індикатори обсягів фінансування держборгу банківською системою у відсотках від депозитної бази. Так от, 35% від депозитної бази - це максимальний показник для нашого ринку.

Наразі він у нас становить майже 35%. Оці майже 35% і є відповіддю на запитання про те, як я до цього ставлюся", - відповів Шевченко на питання щодо протиріччя між стратегією розвитку держбанків, в якій йдеться про необхідність зменшення частки держоблігації в активах, і очікуваннями Мінфіну, який цю стратегію писав, - збільшувати вкладення в ОВДП для фінансування дефіциту бюджету.

За даними Нацбанку, депозити резидентів (фізособи, юрособи, державні органи) в банківській системі становили 1,226 трлн грн на кінець серпня. Тоді банки володіли ОВДП на 415 млрд грн - це дає частку ОВДП у 33,8% до депозитів.

Станом на ранок 8 жовтня банки володіли ОВДП на 435,5 млрд грн.

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НБУ ОВДП

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Економічна правда
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