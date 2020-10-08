Кількість страховиків-порушників нормативів зросла – НБУ

На кінець першого півріччя 2020 року 57 страховиків не виконують 100% нормативу платоспроможності та достатності капіталу, 21 страхова компанія потребує докапіталізації майже на 300 млн грн та 36 страховиків потребують реструктуризації активів.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що страховики, які подали звітність, показали зростання страхових премій на 4,4%. Загальний обсяг страхових премій становив 21 млрд грн.

"Водночас премії зі страхування життя зростали швидше - на 10% і становили 2,3 млрд грн. Рівень страхових виплат у першому півріччі склав 35% порівняно з близько 25% у попередні періоди", - йдеться у повідомленні.

Кількість страховиків-порушників нормативів зросла. На кінець першого півріччя 57 страховиків не виконують 100% нормативу платоспроможності та достатності капіталу. Причина - 30 червня закінчився перехідний період для розрахунку нормативу платоспроможності та достатності капіталу страховиків. Дефіцит прийнятних активів становить 1,6 млрд грн (58% поточного дефіциту). 21 страхова компанія потребує докапіталізації майже на 300 млн грн та 36 страховиків потребують реструктуризації активів", - додали в Нацбанку.

При цьому, частка грошових коштів та державних цінних паперів зросла з 58,5% до 64,1% за 1,5 роки. Також зросла частка залишків компаній у Моторному (транспортному) страховому бюро України (з 2,4 млрд грн до 3,3 млрд грн). Водночас у 2 рази зменшилася частка дебіторської заборгованості.

"Негативними тенденціями в забезпеченні достатності капіталу є зростання частки нерухомого майна (з 6,7% до 10%) та грошових коштів на поточних рахунках (з 6,6% до 8%).

На кінець півріччя 23 страхові компанії порушують норматив покриття страхових резервів, 8 із них порушують його вже 2 квартали поспіль із дефіцитом 0,29 млрд грн (46% загального дефіциту).

22 з 23 страховиків-порушників мають 3 та 4 рівень суспільної важливості, 1 страховик має портфель автоцивілки з дефіцитом 1,4 млн грн. Загалом 60 страховиків порушують вимоги (включаючи порушення другорядних нормативів, які або поглинаються базовими, або є несуттєвими і не розкривають суті ризиків)", - зазначили в регуляторі.

Економічна правда