Суд визнав законними претензії податкової до "ОККО" на 600 мільйонів

Восьмий апеляційний адмінсуд задовольнив апеляцію Офісу великих платників податків ДПС щодо заниження "ОККО-Нафтопродукт" (його правонаступник - ПП "Енерготрейд ресурс") та податкового зобов’язання з акцизного податку на понад 600 млн грн.

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на матеріали справи.

Згідно з судовими матеріалами, під час перевірки податківці встановили заниження податкового зобов’язання з акцизного податку на понад 600 млн грн. За наслідками цього були прийняті відповідні податкові повідомлення-рішення, які ПП "ОККО-Нафтопродукт" оскаржило в судовому порядку.

Львівський окружний адмінсуд скасував ці податкові повідомлення-рішення на підставі іншого судового рішення, яким було скасовано наказ на проведення податкової перевірки.

Водночас Восьмий апеляційний адмінсуд погодився з аргументами Офісу великих платників податків ДПС, що "саме по собі скасування наказу про проведення перевірки після фактичного проведення такої не може бути достатньою підставою для скасування податкових повідомлень-рішень за доведеності фактів порушення податкового законодавства особою" (цитата).

Відповідно до судових матеріалів, ПП "ОККО-Нафтопродукт" за дорученням ПП "ОККО-Бізнес" і ПП "ОККО-Бізнес Контракт" займалося реалізацією нафтопродуктів та скрапленого газу через мережу власних/орендованих АЗС.

Як встановили податківці, ПП "ОККО-Бізнес Контракт" і ПП "ОККО-Бізнес" не були зареєстровані як платники акцизного податку з реалізації пального у період з 01.01.2015 по 31.12.2015, не декларували та не сплачували цей податок.

При цьому ПП "ОККО-Нафтопродукт" не відображало інформаційні дані реалізації товарів для комерційного використання, що не є об`єктом оподаткування акцизним податком з роздрібної реалізації підакцизних товарів у деклараціях з акцизного податку за вказаний період.

представники групи ОККО сам факт реалізації нафтопродуктів на користь третіх не заперечували, однак ПП "ОККО-Нафтопродукт" вказувало, що здійсненні ним господарські операції не містять умов, передбачених Податковим кодексом, а саме продажу (реалізації) товарів в розумінні пп.14.1.202 п.14.1 ст.14 ПК України та здійснення такого продажу підакцизних товарів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам виключно для їх особистого некомерційного використання