СБУ викрила у Києві банду псевдоброкерів

СБУ припинила діяльність псевдоброкерських центрів, які під виглядом торгів на міжнародних фондових біржах привласнювали кошти інвесторів.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Служби безпеки України у місті Києві та Київскій області.

"Оперативники спецслужби встановили, що організували оборудку троє громадян однієї з країн Близького Сходу. За їх вказівкою, у центрі столиці були створені 3 кол-центри. Оператори нібито від імені відомої інвестиційної компанії телефонували клієнтам і пропонували інвестувати гроші в акції відомих компаній на міжнародних фондових біржах.

Після перерахування зловмисникам коштів через електронні платіжні системи клієнту створювали "персональний кабінет", в якому демонстрували постійне зростання акцій у ціні та пропонували збільшити інвестиції. Для створення цього веб-ресурсу організатори використовували елементи обладнання для онлайн ігрового бізнесу, забороненого в Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також зловмисники за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення імітували для інвесторів трансляцію електронної торгівлі на міжнародних біржах.

"Після рішення клієнта отримати свої гроші, ділки повідомляли йому про банкрутство компанії.

За інформацією спецслужби, зловмисники діяли протягом кількох років та встигли привласнити кошти кількох тисяч громадян. Суми "інвестицій" коливалися від 1 до 5 тисяч доларів США з кожного клієнта. Кошти, отриманні від протиправної діяльності, ділки легалізували через анонімні крипто-гаманці", - додали у відомстві.

Повідомляється, що під час обшуків у трьох кол-центрах правоохоронці вилучили комп'ютерне та серверне обладнання, документацію, печатки суб'єктів підприємницької діяльності, які функціонували без належного податкового оформлення і ухилялися від сплати податків.

Також встановили, що роботу кол-центрів без офіційного працевлаштування забезпечували понад 200 студентів, іноземців з країн Близького Сходу та Африки, серед яких були нелегальні мігранти.

"Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до оборудки, та суми збитків, завданих державному бюджету.

У межах міжнародного співробітництва СБУ поінформувала партнерські правоохоронні органи про викриту в інтернеті протиправну схему, у тому числі країну її організаторів", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда