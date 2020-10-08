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У вересні імпорт уживаних авто виріс на 56%: що везуть найчастіше

Четвер, 8 жовтня 2020, 14:40

У вересні в Україну ввезли 35,9 тис. вживаних легкових автомобілів, що на 56% більше, ніж роком раніше і на 9% більше проти попереднього місяця.

Про це повідомляє Укравтопром.

Кількість вересневих реєстрацій нових легкових автомобілів склало 7,6 тис. шт. В результаті розмитнені вживані машини охопили понад 82% первинного ринку легкових авто.

Найбільш популярною маркою серед розмитнених вживаних авто є:
1. Volkswagen. за місяць 6,1 тис. авто.
2. Ford - 3,3 тис.авто
3. Renault - 3,1 тис. авто
4. Skoda - трохи більше 3 тис. авто.
5. Opel - 2,1 тис авто.

Всього за три квартали 2020 роки українську прописку отримали 242,3 тис. легкових авто, що були у експулатації - це в 4 разів більше кількості проданих в країні за той же період нових легкових автомобілів.

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