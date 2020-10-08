Справа про незаконний продаж барж "Дунайського пароплавства": НАБУ і СБУ проводять обшуки
Детективи НАБУ спільно з ГУ КЗЕД СБУ здійснюють обшуки у межах розслідування можливих зловживань,через які ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" (засноване Мінінфрастуктури) завдано збитків в особливо великих розмірах.
Про це повідомляє прес-служба НАБУ у Facebook.
Зазначається, що обшуки проходять за місцем проживання фізосіб, офісів низки компаній та інших об'єктів.
"Йдеться про ймовірне незаконне відчуження 32 ліхтерів (барж), належних ПрАТ "УДП", які в подальшому вивезли за кордон. Попередня правова кваліфікація - ч.2 ст.364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем).
Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з листопада 2019 року", - йдеться у повідомленні.
Економічна правда
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