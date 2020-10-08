В Україні побудують дата-центр з інвестиціями в 1 мільярд доларів – Мінцифри

Мінцифри та міжнародний технологічний холдинг TECHIIA анонсували перший в Україні технологічний проєкт, що вирішує глобальну світову проблему в швидкісній обробці даних, співпраця передбачає реалізацію проєкту Екотехнопарку в Херсонській області.

Про це повідомляє прес-служба Мінцифри.

Зазначається, що міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та керуючий партнер холдингу TECHIIA Юрій Лазебніков підписали Меморандум про співпрацю щодо розбудови галузі інформаційних технологій, будівництва дата-центрів, розвиток кіберспорту та STEM-освіти.

"Співпраця передбачає реалізацію проєкту Екотехнопарку в Херсонській області. В його основі - дата-центр потужністю до 500 МВт, який виконуватиме функції зберігання, обробки даних та 3D-рендерингу. Дата-центр планують побудувати із використанням новітніх технологій та із врахуванням турботи про навколишнє середовище. Тепло, яке виділятиме дата-центр, планують утилізувати в агрофермі, яка також буде частиною Екотехнопарку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для реалізації першої черги проєкту планують залучити не менше 200 млн доларів інвестицій в інфраструктуру. Дата-центр буде обслуговувати обладнання вартістю близько 1 млрд доларів. Об'єкт потребує не менше 200 робочих місць.

У відомстві додали, що підтримують проєкт та сприятимуть його реалізації.

"Україна - цифрова країна, в якій стрімко розвиваються ІТ-інновації. Ми поставили перед собою ціль подвоїти частку ІТ-сектору до 10% ВВП України і така співпраця сприяє розвитку технологічної екосистеми та прискоренню цифрової трансформації країни. Будівництво такого потужного дата-центру дозволить Україні надавати послуги зі швидкісної обробки даних та створити нові робочі місця.

Впевнений, що наша країна здатна стати найпотужнішим IT-хабом у Центральній та Східній Європі, який залучатиме міжнародні інвестиції в Україну та зміцнити наші позиції на світовій арені", - заявив Федоров.

"Екотехнопарк - це нова ніша для масштабних інвестицій в українську IT-галузь. Для цього в нас є все: зручна для великих зарубіжних клієнтів географія між Європою та Азією, дешева електроенергія, швидкий та якісний інтернет. І найголовніше - таланти.

Ми вдячні Міністерству цифрової трансформації за підтримку і бажання посилювати технологічну репутацію нашої країни", - зазначив керуючий партнер холдингу TECHIIA Юрій Лазебніков.

"Реалізації цього проєкту сприятиме ухвалення законопроєкту №3199 "Про внесення змін до ЗУ "Про ринок електричної енергії", який дозволить системним інвесторам на прозорих умовах спеціального аукціону отримати конкурентний тариф і укласти довгостроковий договір на постачання електричної енергії з державними генерувальними компаніями.

Адже побудова цього ЦОДу загальною потужністю до 500 Вт дозволить максимально завантажити всі шість енергоблоків Запорізької АЕС", - додав заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

Серед інших стратегічних напрямків співпраці міністерства та компанії - розбудова кіберспортивної інфраструктури, зокрема, будівництво кіберспортивних арен та готелів, розвиток STEM-освіти в Україні та реалізація проєктів корпоративної соціальної відповідальності.

Економічна правда