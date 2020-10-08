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Всесвітній економічний форум-2021 пройде не взимку і не в Давосі

Четвер, 8 жовтня 2020, 10:15
 

Щорічне засідання Всесвітнього економічного форуму, яке повинно було пройти в Давосі в січні 2021 року, буде проведено 18-21 травня 2021 року в швейцарському Люцерні.

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Засідання відбудеться за виконання всіх умов, які дозволять забезпечити охорону здоров'я та безпеку його учасників і місцевого населення", - йдеться в повідомленні ВЕФ.

Засідання, темою якого стане "Велике перезавантаження", сфокусується на пошуку рішень для ключових глобальних проблем, в тому числі на виробленні спільного шляху відновлення економіки після кризи, викликаної пандемією коронавірусу, зазначається в пресрелізі.

ВЕФ оголосив про перенесення заходу, який щороку проходить в Давосі, ще в серпні, але конкретні дати, а також інші подробиці тоді не повідомив.

Передувати травневому заходу буде онлайн-форум "Давоські діалоги", який пройде протягом тижня з 25 січня 2021 року, в ході якого світові лідери поділяться своїми поглядами на ситуацію в світі.

ВЕФ розраховує, що в 2022 році зможе провести своє щорічне засідання в Давосі.

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