Український Sotheby’s: На Prozorro вперше виставили полотна українських художників

На торговому майданчику Prozorro.Продажі вперше виставлено полотна українських художників.

Про це повідомляє пресслужба Prozorro.

"Вперше на аукціони Prozorro.Продажі виставили надзвичайні полотна українських художників: "Хутір" Сергія Васильківського та "Дівчина в білому костюмі" Лазаря Воловика", - зазначили в Prozorro.Продажі.

Започаткували цей проєкт Національна Електронна Біржа і Міжнародний фонд "Імперія мистецтв".

Як зазначила генеральний директор Фонду Юлія Коломієць, прозора система електронних аукціонів обрана не просто так.

"Через Prozorro.Продажі вже реалізовано лотів на суму 30 млрд грн, а участь у торгах взяли більше 22 тисяч осіб. Крім того, ми бачимо, що саме у цій системі є гарна конкуренція, яка відповідно впливає на ціну продажу. Впевнені, що на прозорому аукціоні державного значення нам вдасться продати ці твори мистецтва за найкращою ціною", - зазначила вона.

Prozorro.Продажі - державне підприємство, яке адмініструє електронну систему аукціонів, призначену для продажу державного майна.

На відміну від майданчика Prozorro, який спеціалізується на електронних закупівлях, спеціалізація Prozorro.Продажі - електронні продажі.

Економічна правда