Пасажиропотік "Борисполя" впаде до рівня 2009 року – Рябікін

Пасажиропотік аеропорту "Бориспіль" за 9 місяців 2020 року становив 4,06 мільйона пасажирів, що на 65% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту.

За підсумками вересня міжнародний аеропорт "Бориспіль" обслужив 554,5 тис пасажирів, що на 66% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Високий сезон 2020 року для авіаційної галузі закінчився. У зв'язку з обмеженнями, прийнятими урядом України в серпні цього року, не тільки хасидська програма не відбулася у вересні, але ми також недоотримали 30% пасажиропотоку", - заявив генеральний директор Міжнародного аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін.

За його словами, хабова модель роботи стала нереалістичною - аеропорт не дорахується близько 3 млн трансфертних пасажирів.

"Пасажиропотік аеропорту "Бориспіль" за 2020 рік впаде до рівня 2009 року, що призведе до кратного зниження доходів МА "Бориспіль" у порівнянні з 2019 роком" - додав Рябікін.

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Економічна правда