Держгеонадра не продовжили дозвіл компанії з орбіти Медведчука на видобуток золота на Закарпатті – "Схеми"

Державна служба геології і надр не продовжила право на видобуток золота у Закарпатській області ТОВ "Мармарош", часткою в якому володіє дружина Віктора Медведчука, через те, що компанія не сплатила збір за продовження дії спецдозволу на користування надрами.

Про це йдеться у відповіді відомства на інфозапит програми "Схеми" (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший).

"У зв’язку з несплатою збору за продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами наказом Держгеонадр від 16.12.2019 №483 с.. продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами від 23.02.2012 №4104, наданого ТОВ "Мармарош", - йдеться у документі.

У 2012 році компанія отримало спецдозвіл терміном на чотири роки для геологічного вивчення надр, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ поліметалевих руд (у тому числі золота) ділянки "Гаврищук" у Рахівському районі на Закарпатті. Це спричинило активні протести місцевих мешканців.

У 2016 році ТОВ "Мармарош" вирішило продовжити строк дії спецдозволу через суд. І Окружний адміністративний суд Києва частково задовольнив адміністративний позов компанії. Суд постановив "зобов’язати Державну службу геології та надр України видати наказ про продовження на 4 роки, тобто до 06 грудня 2020 року".

Спираючись на це рішення, у серпні 2019 року голова Державної служби геології і надр видав наказ №281, яким наказав продовжити спецдозвіл ТОВ "Мармарош" до 6 грудня 2020 року. Однак спецдозвіл так і залишався недійсним.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, співзасновником ТОВ "Мармарош" є кіпрська компанія "Леронзор Трейдінг ЛТД".

У своїй декларації Віктор Медведчук вказав, що бенефіціарним власником "Леронзор Трейдінг ЛТД" є його дружина, телеведуча Оксана Марченко. Керівником ТОВ "Мармарош" є В'ячеслав Гук. У 2019 році він балотувався у народні депутати по 71 округу (Закарпаття з центром у місті Хуст) від "Опозиційної платформи – за життя", однак програв гонку.

У коментарі журналістам "Схем" В’ячеслав Гук зазначив, що поки що в компанії не вирішили, чи варто продовжувати розробку родовища, і "щось більш-менш відомо буде вже після (місцевих – ред.) виборів", які мають відбутися 25 жовтня.





