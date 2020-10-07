Фонд держмайна виставив на продаж вже 7-й завод "Укрспирту"
Середа, 7 жовтня 2020, 14:23
Фонд державного майна оголосив про проведення cьомого аукціону об’єктів спиртової галузі – Лужанського МПД (об’єкт ДП "Укрспирт"), який відбудеться 29 жовтня 2020 року. Стартова ціна - 17,3 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Укрспирту.
Лужанське МПД знаходиться у Чернівецькій області і виставлено на приватизаційний аукціон сьомим з переліку об’єктів ДП "Укрспирт".
Детальну інформацію про цей об’єкт можна отримати за посиланням.
Торги відбуватимуться на площадці Prozorro.Продажі.
Економічна правда
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