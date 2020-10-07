За 9 місяців поставки газу в Україну збільшились на 28% — Оператор ГТС

За 9 місяців 2020 року Оператор ГТС України протранспортував 14,8 млрд кубометрів газу з Європи в Україну на замовлення своїх клієнтів - це на 28% більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба Оператора ГТС України у Facebook.

"За останні п’ять років це рекордний обсяг постачання блакитного палива з ЄС. Зауважу, що в Україну імпортується лише третина від ввезеного газу. Решта на замовлення трейдерів йде до підземних сховищ газу.

Додаткові обсяги на зберіганні посилюють енергетичну безпеку держави та можливості для внутрішнього ринку, оскільки у разі потреби пізніше українські трейдери зможуть домовитися із власником про покупку цього газу, який вже знаходиться на нашій території", - заявив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

Всього за 9 місяців 2020 року імпорт склав:

зі Словаччини – майже 9,7 млрд куб. м (+33%);

з Угорщини – майже 3,7 млрд куб. м (+14%);

з Польщі – майже 1,5 млрд куб. м (+33%).

"З листопада 2015 року блакитне паливо надходить в Україну за контрактами виключно з країн Європейського Союзу. Україна не має контракту на постачання газу з Російської Федерації", - додали в компанії.

Економічна правда