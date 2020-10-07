У Польщі фермери блокують дороги через суперечливий закон про тварин

7 жовтня о 10 ранку по всій Польщі розпочалися блокування доріг фермерами, які протестують проти закону про захист тварин, який представила партія влади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Протести проходять у всіх регіонах: іноді це типові блокування доріг, іноді повільні проїзди тракторних колон, а іноді фермери уповільнюють рух, перетинаючи смуги.

На кілька хвилин фермери перекрили дорогу в центрі Любліна. Кілька десятків автомобілів стояли на в'їздах на кільцеву розв'язку, а протестувальники вийшли з машин і пішли по пішохідних переходах. Вони тримали біло-червоні прапори і транспарант: "Село каже 'ні' п'ятірці Качинського".

"Ми приносимо вибачення місцевим жителям, ми повинні були це зробити. Якщо нічого не зміниться, то ми скоро приїдемо сюди на тракторах", - говорив у мегафон один з протестувальників.

Ще напередодні акції її організатори не хотіли розкривати, де конкретно буде блокування доріг - перераховували тільки регіони, де їх буде найбільше.

"Більшість Підляшшя буде заблокована, практично все Великопольське воєводство, багато доріг в Лодзинському воєводстві, будуть виключені важливі шляхи на Помор'ї, а також значна частина Люблінського воєводства", – заявив Міхал Колодзейчак з AGROunii.

"Ярослав Качинський повинен вибачитися перед поляками за те, що вони мусять вийти на дорогу і боротися за те, що важливо не тільки для фермерів, а й для всього суспільства", - додав він.

Фермери обіцяють продовжувати свої акції, доки їхню думку не врахують.

В планах протестувальників не тільки блокада транзитних маршрутів, а й прикордонних переходів.

Законопроєкт "П’ятірка для тварин" передбачає посилення захисту тварин у Польщі, його лобіює президент "Права і справедливості" та де-факто найвпливовіша людина в країні Ярослав Качинський.

Документ містить введення положення про заборону розведення хутрових звірів, обмеження ритуального забою, посилення соціального контролю за умовами утримання тварин, заборону на використання тварин для розваг та шоу, заборону на постійне прив’язування і визначення мінімальних розмірів загону, підвищення компетенції неурядових організацій.

Ініціатива викликала протести фермерів та представників хутрових ферм і призвела до змін у польському уряді. Детальніше у статті: Тварини важливіші за виборців: як польська влада пішла на конфлікт зі своїм електоратом