Комітет Ради пропонує виділити на Мінстратегпром додаткових 5 мільярдів   

Комітет Ради з питань економічного розвитку пропонує Кабінету міністрів профінансувати у держбюджеті-2021 програми Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості на суму понад 5 млрд гривень.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на відповідний лист Комітету.

Загалом депутати пропонують довірити новому відомству більше 8 млрд гривень.

Зокрема, депутати пропонують профінансувати Міністерству такі нові програми:

"Поповнення статутного капіталу Державної інноваційної фінансово-кредитної установи та державних підприємств стратегічних галузей промисловості" у сумі 3 млрд грн;

"Державна підтримка збереження та створення робочих місць у стратегічних галузях промисловості, в тому числі через механізм здешевлення кредитів " у суму 2 млрд грн;

"Створення та забезпечення поточної діяльності Державного агентства передових оборонних дослідницьких проектів" у сумі 300 млн грн;

"Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у стратегічних галузях промисловості" у сумі 125 млн грн;

"Забезпечення життєдіяльності Криворізького Гірничо-збагачувального комбінату окислених руд" у сумі 23, 85 млн грн.

"Вже на етапі проектування бюджету на наступний рік закладаються ризики неефективного використання коштів Мінстратегпрому, так як, по-перше, це відомство досі немає штату, щоб освоювати хоч які-небудь бюджетні кошти.

А по-друге, у листі на КМУ не уточнюється, які саме державні підприємства і чому, мають отримати мільярдну підтримку з бюджету, чи на які саме заходи збереження та створення робочих місць будуть направлені два мільярди, окрім здешевлення кредитів", - коментує пропозиції Комітету Голова StateWatch Гліб Канєвський.

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Також Комітет пропонує від Мінекономіки передати Мінстратегпрому наступні програми:

"Виконання державних цільових програм реформування та розвитку ОПК, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення" у сумі 3,11 млрд грн;

"Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами " у сумі 125 млн грн.

Натомість у проекті бюджету на 2021 рік, який подав КМУ, на нове міністерство передбачили всього 162 млн грн.

Нагадаємо, у Мінстратегпромі пояснювали, що вони створені для "турботи держави" за оборонкою.

До кінця цього року "Слуги Народу" пропонували виділити Міністерству промисловості 50 мільйонів з бюджету без визначення результатів, однак парламент поки не розглянув таку пропозицію.

Одним із перших кроків Мінстретегпрому була пропозиція відстрочити запровадження екологічних норм ЄС в рамках Угоди про Асоціацію на користь великих металургійних підприємств Ріната Ахметова.