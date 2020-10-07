Статки мільярдердів світу досягли рекордних 10,2 трильйонів доларів – дослідження

Станом на кінець липня 2020 року сукупні статки усіх доларових мільярдерів світу досягли рекордних 10,2 трлн доларів завдяки V-подібному відновленню вартості активів.

Про це свідчать результати дослідження компанії PwC і банку UBS, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що попередній пік у 8,9 трл доларів зафіксували у 2017 році.

При цьому, кількість доларових мільярдерів збільшилась до 2,189 тис порівняно з 2,158 тиис у 2017 році.

"Оскільки це винятковий рік, ми вирішили ще більше розширити обсяг нашого дослідження і вийти за стандартні тимчасові рамки аналізу, щоб врахувати відновлення фондового ринку після краху, викликаного COVID-19 в березні 2020 року", - йдеться у дослідженні.

Автори дослідження додають, що протягом березня-червня найбагатші люди витратили на боротьбу з пандемією COVID-19 більше, ніж будь-коли раніше.

Зокрема, понад 200 мільярдерів публічно оголосили про виділення сукупно понад 7,2 млрд доларів, у тому числі у вигляді фінансових пожертв ( 5,5 млрд доларів), а також промислових товарів і устаткування.