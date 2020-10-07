Авіатрафік у повітряному просторі України у вересні впав на 56%

У вересні 2020 року "Украерорух" забезпечив аеронавігаційним обслуговуванням 14 959 рейсів - це на 56,6% менше, ніж за відповідний період 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба "Украероруху" у Facebook.

"Українські авіакомпанії виконали 6 100 рейсів (на 43,6 % менше ніж у вересні минулого року), іноземні авіакомпанії - 8 859 рейсів (-62,6 %).

Розподіл польотів за типами: 2 710 виконаних у вересні рейсів - внутрішні (-0,3 % порівняно із вереснем 2019 року), 7 017 - міжнародні (-55,4 %), 5 232 - транзитні (-67,4%)", - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що у вересні в Україні діяла заборона на перетин кордону для іноземних громадян, що позначилось, насамперед, на кількості міжнародних рейсів.

Динаміка авіатрафіку в повітряному просторі України у 2020 році: червень - 4 584 рейси, липень - 12 195 рейсів, серпень - 16 690 рейсів і вересень - 14 959 рейсів.

"Як зауважують експерти Євроконтролю, відсоток зменшення кількості рейсів у повітряному просторі Європейського регіону у вересні сягнув 54 %, тоді як за квітневим прогнозом очікувалось, що ця цифра становитиме всього 40 %.

Беручи до уваги зменшення попиту на перельоти в період зимової навігації, а також продовження карантинних обмежень щодо перетину кордону в багатьох країнах світу, можна спрогнозувати, що відновлення інтенсивності польотів до кінця року буде істотно повільнішим, ніж прогнозувалось на початку карантину", - додали в "Украерорусі".

Економічна правда