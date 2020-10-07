Фінустанови будуть зобов'язані розкривати повну вартість мікрокредитів – НБУ

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який зобов'язує фінансові установи розкривати повну вартість кредитів, сумою менше мінімальної заробітної плати (на сьогодні - 5 тис грн) та строком до одного місяця.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Також цей закон встановлює максимальну планку санкцій, які фінансова установа може нарахувати клієнтові у випадку прострочення виплат за кредитом. Документ набере чинності через три місяці з дня його опублікування.

"Закон – це ще один крок для посилення захисту прав громадян, які користуються споживчими кредитами. Більшість позик, які громадяни беруть у небанківських фінансових установах, – незначні за розміром та короткострокові. У 2019 році середня сума кредиту фізичної особи становила 3 711 грн.

Через те, що вимоги до розкриття інформації не поширювалися на так звані мікрокредити, громадяни мали чимало проблем. Серед основних – нерозуміння повної вартості кредиту та санкцій у випадку прострочення, які могли потроїти чи навіть збільшити борг людини в десятки разів", – зазначила очільниця Управління захисту прав споживачів фінансових послуг Національного банку Ольга Лобайчук.

"Після того, як закон набере чинності, фінансові компанії будуть зобов’язані вказувати реальну річну процентну ставку за мікрокредитами, яка включає всі без винятку витрати клієнта. Зокрема й у рекламі. Буде заборонено зазначати процентні ставки на рівні 0% чи 0,01%, які можуть діяти лише впродовж короткого пільгового періоду, що призводить до неправильного розуміння вартості кредиту споживачем та може поставити позичальника в скрутне фінансове становище.

Договір мікрокредиту повинен буде містити повну інформацію про позику, а саме: повну процентну ставку, наявність додаткових та супутніх послуг, орієнтовну загальну вартість кредиту, графік платежів, інформацію про санкції у випадку прострочення та інше. Також фінансовій компанії заборонено змінювати умови договору в односторонньому порядку", - пояснили в НБУ.

При цьому, фінансові компанії не будуть зобов’язані надавати клієнтам паспорт кредиту перед підписанням договору, якщо йдеться про позику сумою, що не перевищує мінімальну зарплату. Таке зобов’язання є лише для кредитів понад мінімальну зарплату.

Однак НБУ планує встановити вимогу до фінансових компаній розміщувати істотні характеристики кредитних продуктів (зокрема й мікрокредитів) на своїх вебсайтах, тим самим забезпечуючи своєчасне надання повної, точної та достовірної інформації про фінансові послуги.

Після того, як закон набере чинності, з'явиться максимальна планка штрафів та пені – подвійна сума кредиту. Водночас таке обмеження не може збільшуватися за домовленістю сторін (навіть, якщо така умова передбачена в договорі).

Також закон передбачає, що у випадку прострочення ставка за мікрокредитом не може змінюватися в гіршу для клієнта сторону.

Економічна правда