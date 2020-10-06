Офіційний курс: Нацбанк зміцнив гривню до долара

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 7 жовтня на рівні 28,36 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,48 грн (на 6 жовтня - 33,40 гривні).

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