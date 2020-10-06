Офіційний курс: Нацбанк зміцнив гривню до долара
Вівторок, 6 жовтня 2020, 19:54
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 7 жовтня на рівні 28,36 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,48 грн (на 6 жовтня - 33,40 гривні).
Читайте також: Операція "Девальвація": як Нацбанк знецінює курс гривні
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua