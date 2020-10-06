Нацбанк створив департамент нагляду за ринком небанківських фінпослуг

Нацбанк ухвалив рішення про створення Департаменту нагляду за ринком фінпослуг - через трансформацію Департаменту нагляду за страховим ринком.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

У НБУ додали, що Департамент нагляду за страховим ринком був створений в результаті внутрішньої трансформації структури Національного банку в межах проєкту "спліт". Департамент здійснюватиме пруденційний нагляд за ринком небанківських установ

Головні функції Департаменту:

безвиїзний нагляд на індивідуальній та консолідованій основі;

оперативне реагування на факти порушення учасниками ринку вимог законодавства та нормативно-правових актів Національного банку, застосування адекватних заходів впливу;

визначення під час здійснення нагляду пов’язаних із небанківськими установами осіб та здійснення контролю за операціями з такими особами;

контроль за дотриманням небанківськими установами вимог законодавства України з питань проведення внутрішнього та зовнішнього аудиту.

До складу департаменту увійдуть три управління та один відділ:

управління нагляду за страховим ринком;

управління нагляду за кредитними спілками;

управління нагляду за фінансовими компаніями;

відділ впровадження наглядових процедур.

Департамент входить до блоку "Пруденційний нагляд", куратором якого за вертикаллю підпорядкування є перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова.

Економічна правда