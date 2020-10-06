Нацбанк створив департамент нагляду за ринком небанківських фінпослуг
Нацбанк ухвалив рішення про створення Департаменту нагляду за ринком фінпослуг - через трансформацію Департаменту нагляду за страховим ринком.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
У НБУ додали, що Департамент нагляду за страховим ринком був створений в результаті внутрішньої трансформації структури Національного банку в межах проєкту "спліт". Департамент здійснюватиме пруденційний нагляд за ринком небанківських установ
Головні функції Департаменту:
- безвиїзний нагляд на індивідуальній та консолідованій основі;
- оперативне реагування на факти порушення учасниками ринку вимог законодавства та нормативно-правових актів Національного банку, застосування адекватних заходів впливу;
- визначення під час здійснення нагляду пов’язаних із небанківськими установами осіб та здійснення контролю за операціями з такими особами;
- контроль за дотриманням небанківськими установами вимог законодавства України з питань проведення внутрішнього та зовнішнього аудиту.
До складу департаменту увійдуть три управління та один відділ:
- управління нагляду за страховим ринком;
- управління нагляду за кредитними спілками;
- управління нагляду за фінансовими компаніями;
- відділ впровадження наглядових процедур.
Департамент входить до блоку "Пруденційний нагляд", куратором якого за вертикаллю підпорядкування є перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова.
Економічна правда
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