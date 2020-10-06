На електромобілі почали вішати особливі номерні знаки

Сервісні центри МВС почали видавати власникам електрокарів незвичайні, "зелені" номерні знаки.

Джерело: МВС у Telegram

Деталі: Особливість нових номерів у тому, що напис на них наноситься зеленим кольором.

Це дозволить відрізняти електромобілі від решти транспорту на дорогах. Навіть чорно-білі камери автофіксації "побачать" різницю.

Дослівно: "Відтепер електричний транспорт зможе паркуватися на спеціально відведених машиномісцях, матиме безперебійний доступу до зарядних станцій. Також зможе користуватися перевагами дорожніх знаків "Для електромобілів", "Крім електромобілів", "Станція зарядки електромобілів".