Гривня зміцнилась на міжбанківському ринку

6 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,33 - 28,35 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,33 - 28,35 гривні;

Євро – 33,37 - 33,39 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,29 – 28,48 гривні. Євро купують по 33,09 гривні, продають по 33,50 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,36 - 28,42 гривні, євро - 33,23 - 33,35 гривні.

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Нагадуємо:

6 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,39 - 28,41 гривні.