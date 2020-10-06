Гривня зміцнилась на міжбанківському ринку
6 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,33 - 28,35 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,33 - 28,35 гривні;
Євро – 33,37 - 33,39 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,29 – 28,48 гривні. Євро купують по 33,09 гривні, продають по 33,50 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,36 - 28,42 гривні, євро - 33,23 - 33,35 гривні.
Читайте також: Операція "Девальвація": як Нацбанк знецінює курс гривні
Нагадуємо:
6 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,39 - 28,41 гривні.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua