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"Нова пошта" почала приймати цифрові документи в "Дії"

Вівторок, 6 жовтня 2020, 17:05
 

З 5 жовтня за цифровими документами в "Дії" у "Новій пошті" можна буде отримати посилки, вантажі та грошові перекази.

Про це повідомляє прес-служба Мінцифри.

"Для отримання посилки, вантажу або грошового переказу у відділенні, замість паперових документів, які посвідчують особу, можна використовувати цифрові паспорти та водійське посвідчення в застосунку Дія 2.0.

На Новій пошті можна отримати посилки вартістю до 5 тис грн, показавши мобільний застосунок Дія оператору для ідентифікації особи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що посилки вартістю більше 5 тис грн або інші фінансові операції можна зробити лише після верифікації особи. Для цього раніше оператори робили копію паспорта клієнта, тепер можна поділитися цифровою копією документа в Дії.

Мінцифри та Нова пошта зараз тестують шерінг цифрових документів (передачу копій), після чого цифрові копії зможуть використовувати й інші компанії.

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Економічна правда

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Нова пошта "Дія" Мінюст

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