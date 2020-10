Маск відправив на орбіту чергову партію з 60 інтернет-супутників Starlink

Важка ракета-носій Falcon 9 у вівторок стартувала на орбіту з черговою партією з 60 міні-супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомила компанія-розробник SpaceX.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Запуск був здійснений в 7:29 за часом Східного узбережжя США (о 14:29 за київським часом) зі стартового комплексу LC-39A на космодромі NASA на мисі Канаверал у Флориді.

Після старту перша багаторазова ступінь ракети-носія SpaceX, яка використовується для запусків вдруге, через 8 хвилин 24 секунди має зробити керовану посадку на автоматичну плавучу платформу Of Course I Still Love You, яка знаходиться в Атлантиці в 633 км від космодрому на мисі Канаверал .

Крім того, спеціальні рятувальні морські судна Ms. Chief і Ms. Tree в Атлантиці повинні будуть "зловити" в надводні мережі або виловити з води дві деталі обтічника головної частини ракети, які після відділення спускалися на парашутах.

Повторне використання обтічника дозволяє економити компанії SpaceX до $6 млн при запусках своїх ракет.

Це вже тринадцятий вивід на орбіту групи інтернет-супутників Starlink, починаючи з травня минулого року.

Попередня партія з 60 супутників Starlink була запущена 3 вересня.

Нинішнє орбітальне угруповання SpaceX вже складається з 713 космічних апаратів.Зараз компанія SpaceX є найбільшим супутниковим оператором в світі.

У перспективі компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів даного типу (а в подальшому - з 30 тис.) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет в будь-якому куточку планети.

SpaceX повідомила, що вже в 2020 році супутники забезпечать інтернет-покриттям всю територію Північної Америки, а до 2021 року буде охоплена майже вся планета. Загальна сума інвестицій, спрямована на реалізацію проекту, оцінюється в $10 млрд.