Зеленський про Коломойського: Я не знаю, за які кошти, що і де купувала ця людина

Президент Володимир Зеленський заявив, що йому нічого не відомо про те, що олігарх Ігор Коломойський міг використати виведені з Приватбанку кошти для купівлі активів за кордоном.

Про це він сказав в інтерв'ю Politico Europe, передає Офіс президента.

Журналісти запитали, чи відбуваються якісь розслідування на тлі виходу звіту FinCEN Files щодо Коломойського та того, що він міг використати виведені з Приватбанку гроші для купівлі активів у США.

"Якщо чесно, я не знаю, за які кошти, що і в яких країнах купувала ця людина. Ми це бачимо й читаємо лише у ЗМІ. Сьогодні Приватбанк є державним банком. У нього прекрасний прибуток, він один з найкращих банків в Україні, підтримує стабільність банківської системи. І цим я задоволений.

Щодо розслідування цих справ я знаю, що правоохоронці займаються цим і в Україні, і у США. Чи обмінюються вони інформацією на правоохоронному рівні? Думаю, так, але мені це не відомо", - відповів Зеленський.

Нагадаємо:

Deutsche Bank зіграв вирішальну роль у відмиванні коштів з ПриватБанку на компанії олігарха Ігоря Коломойського у Сполучених Штатах, йдеться у звіті FinCEN Files.

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Економічна правда