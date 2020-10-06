Юридична фірма GOLAW успішно захистила інтереси міжнародного ритейлера в кримінальному провадженні

Юридична фірма GOLAW успішно захистила інтереси одного із світових лідерів ринку ритейл у кримінальному провадженні, відкритому за ознаками ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджетів в особливо великих розмірах.

За версією слідчих Державної фіскальної служби, службові особи товариств групи компаній шляхом укладення безтоварних операцій з фіктивними підприємствами "конвертували" грошові кошти, які в подальшому використовувалися для виплати заробітної плати працівникам "в конвертах" та легалізації тіньових доходів.

Сума несплачених податків нібито становила 4,5 млн грн.

В процесі розслідування правоохоронними органами проводилися численні допити працівників, обшуки магазинів та офісів компаній. Було накладено арешти на вилучені документи та техніку.

Завдяки комплексній та оперативній роботі адвокатів GOLAW було доведено відсутність в діях службових осіб інкримінованого тяжкого злочину.

Арешти вилученого під час обшуків майна були скасовані в судовому порядку, всі документи та техніка повернуті власникам. Бездіяльність слідчих органу досудового розслідування неодноразово успішно доводилась в суді.

Як наслідок, адвокати GOLAW домоглися закриття кримінального провадження.

Над проектом працювали адвокати практики кримінального права: партнер, керівник практики Ігор Глушко, старший юрист Крістіна Кольчинська, юрист Марина Маковецька.