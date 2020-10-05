У 2020 році Дніпро заробило на паркування у 15 разів менше за Київ

За півроку 2020 році Дніпро заробила на праковці 1,63 млн грн – це у 15 разів менше, ніж у Києві, та у 4 рази менше, ніж у Львові та Харкові.

Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними

За останні півроку міський бюджет Києва поповнився на 24 млн грн на сплаті за парковки, у Львові та Харкові отримали 7 млн та 8 млн грн відповідно.

У Києві, Дніпрі та Харкові спостерігається зменшення кількості штрафів за неправильне паркування: за останні два роки у 7, 4 та 2 рази відповідно. Замість Національної поліції штрафувати почали міські комунальні установи. Відкритих даних про їх діяльність немає.

В 2018 році у Києві було виписано штрафів на 8 мільйонів гривень, у Львові — на 500 тисяч, у Харкові — на 300 тисяч, у Дніпрі — на 200 тисяч.

Натомість за перше півріччя 2020 року міста зібрали такі суми: Київ — півмільйона гривень, Харків — 55 тисяч гривень, Дніпро — 21 тисячу гривень. А от сума штрафів за неправильне паркування у Львові зросла. За це півріччя вони зібрали понад 700 тисяч грн.

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