Зарядні станції Tesla Supercharger з’являться в Україні не раніше 2022 року

autogeek

Tesla не планує будувати в Україні зарядні станції для електрокарів Supercharger до 2022 року, нові терміни будівництва поки невідомі.

Про це повідомляє autogeek з посиланням на експерта транспортних інновацій в Офісі реформ при Міністерстві інфраструктури Марину Китіну.

"Як би не прикро було це визнавати, але в приватному листуванні співробітник компанії Tesla Стівен Альтман-Річер (з департаменту розвитку бізнесу) повідомив нам, що компанія не має намірів будувати в Україні зарядні станції Tesla Supercharger до 2022 року, незважаючи на плани зробити це значно раніше", – повідомила Китіна.

Про плани встановити електрозаправки Tesla в Україні стало відомо ще у грудні 2018 року, коли Україну було включено до мапи розвитку мережі Supercharger. Навіть Ілон Маск підтвердив інформацію щодо намірів компанії вже у 2019 році заряджати електромобілі по всій Європі "від Ірландії до Києва".

Проте навіть після цього обнадійливого повідомлення дива не сталося – позначки про майбутні зарядні станції Tesla Supercharger в Україні з року в рік залишалися в розділі "Майбутні плани".

На мапі Tesla Supercharger наразі дві сірі позначки на території України autogeek

Також на початку 2020 року з’явилося повідомлення про вже вирішене питання встановлення цих станцій для заряджання електромобілів.

Економічна правда





