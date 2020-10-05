Зарядні станції Tesla Supercharger з’являться в Україні не раніше 2022 року
Tesla не планує будувати в Україні зарядні станції для електрокарів Supercharger до 2022 року, нові терміни будівництва поки невідомі.
Про це повідомляє autogeek з посиланням на експерта транспортних інновацій в Офісі реформ при Міністерстві інфраструктури Марину Китіну.
"Як би не прикро було це визнавати, але в приватному листуванні співробітник компанії Tesla Стівен Альтман-Річер (з департаменту розвитку бізнесу) повідомив нам, що компанія не має намірів будувати в Україні зарядні станції Tesla Supercharger до 2022 року, незважаючи на плани зробити це значно раніше", – повідомила Китіна.
Про плани встановити електрозаправки Tesla в Україні стало відомо ще у грудні 2018 року, коли Україну було включено до мапи розвитку мережі Supercharger. Навіть Ілон Маск підтвердив інформацію щодо намірів компанії вже у 2019 році заряджати електромобілі по всій Європі "від Ірландії до Києва".
Проте навіть після цього обнадійливого повідомлення дива не сталося – позначки про майбутні зарядні станції Tesla Supercharger в Україні з року в рік залишалися в розділі "Майбутні плани".
Також на початку 2020 року з’явилося повідомлення про вже вирішене питання встановлення цих станцій для заряджання електромобілів.
Економічна правда
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