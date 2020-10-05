Клієнти можуть проходити верифікацію за 2 кліка через "Дію" – Приватбанк

Клієнти Приватбанку можуть проходити обов'язкову по законодавству верифікацію чи актуалізацію власних даних за два кліка через додаток держпослуг Дія.

Про це повідомив голова правління Приватбанку Петр Крумханзл, передає прес-служба банку.

За словами Крумханзла, банк активно підтримує цей проєкт, який дозволяє разом будувати Україну мрії - країну інноваційних технологій.

"Представлена сьогодні командою Міністерства цифрової інформації технологія шеринга документів в оновленому додатку Дія дозволяє звести верифікацію клієнтів до автоматичної процедури. Будь-який наш клієнт може сформувати і передати банку електронний пакет документів за допомогою цього додатка. Два кліка. Нічого не потрібно нікуди нести", - пояснив він.

"Відтепер для актуалізації даних в Приватбанку клієнту треба лише відкрити документ в Дії та перегорнути на бік з штрихкодом. Після того, як менеджер банку сканує відповідний код, Дія автоматично запитує дозвіл та формує цифрову копію документа з електронним підписом та передає її банку.

Також клієнти Приватбанку відсьогодні можуть пред’являти цифровий паспорт замість оригіналу. Співробітник банка верифікує документ з Дії через QR-код", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда