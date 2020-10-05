ЄБРР надав агрохолдингу "Астарта" 10 мільйонів доларів кредиту

Європейський банк реконструкції та розвитку надав агрохолдингу "Астарта" 10 млн доларів кредиту на поповнення оборотного капіталу, затвердженого в 2018 році.

Про це йдеться у прес-релізі ЄБРР.

Зазначається, що дворічний кредит допоможе компанії в реалізації її планів, пов'язаних з впровадженням точного землеробства, зокрема з обробкою понад 230 тис. га земель, діяльністю цукрових заводів та інших підприємств.

"Астарта" застосовує ці сучасні сільськогосподарські технології для поліпшення врожайності сільськогосподарських культур та зменшення використання мінеральних добрив на 15 відсотків.

У рамках цього проєкту компанія пропонує випускникам шкіл та студентам, які бажають працювати в агробізнесі, спеціалізовану навчальну програму", - йдеться у повідомленні.

"Астарта" - вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, здійснює діяльність в восьми областях України. До його складу входять вісім цукрових заводів, агрогосподарства із земельним банком близько 230 тис га, молочні ферми, сім елеваторів, біогазовий комплекс і завод з переробки сої в Полтавській області.

У 2019 році "Астарта" отримала 1,69 млн євро чистого прибутку проти 18,26 млн євро збитку в 2018 році, виручка зросла на 20,4% до 448,01 млн євро.