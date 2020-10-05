Онлайн розрахунки: У НБУ пояснили, як не стати жертвою шахраїв
У НБУ заявили, що головне правило безпечних онлайн розрахунків - ніколи і нікому не повідомляти термін дії картки та тризначний код на її звороті.
Про це йдеться у роз'ясненні регулятора у Facebook.
"На жаль, деколи підступним шахраям все-таки вдається обдурити довірливих або непоінформованих громадян. Для цього вони мають типові сценарії. Іноді – одягають маску покупця ваших речей.
Наприклад, ви продаєте велосипед у Інтернеті. І ось з'являється потенційний покупець, який готовий відразу надіслати вам гроші. Він запитує у вас номер карти. Це – нормально. Фактично, цей 16-значний номер – єдина інформація про вашу платіжну картку, яку можна безпечно розголошувати.
Далі починається найцікавіше. Псевдопокупець обов’язково запитає у вас термін дії платіжної картки та тризначний код на її звороті", - пояснили в НБУ.
У Нацбанку радять пам'ятати, що для переказу коштів на картку цілком достатньо лише її номеру.
"Якщо таке станеться з вами, не дайте себе обдурити. Відразу припиніть спілкування з таким псевдопокупцем", - йдеться у повідомленні.
Якщо є сумніви щодо ситуації, у НБУ рекомендують телефонувати на гарячу лінію Національного банку України: 0 800 505 240.
Економічна правда
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