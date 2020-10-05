Держпродспоживслужба готує 4 масштабних проєкти з цифровізації

У Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планують оцифрування електронного реєстру потужностей операторів ринку, запровадження електронних ветеринарних сертифікатів, цифровізацію фітосанітарних послуг та процесів, а також розробку онлайн платформи для подання та відслідковування скарг споживачів.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Реєстрація потужностей буде відбуватися онлайн онлайн через портал "Дія" або портал Держпродспоживслужби. Це дозволить забезпечити обмін даними з іншими державними реєстрами, а також реалізувати зручну пошукову систему на порталі Держпродспоживслужби. Планується, що проект запуститься до кінця 2020 року.

Ще одним проєктом цифровізації послуг служби є запровадження електронних міжнародних ветеринарних сертифікатів. Оформити документи можна буде онлайн через сучасну інформаційну систему.

Також буде можливість перевірки автентичності сертифікатів через QR-код (як для бізнесу, так і для іноземних партнерів та інспекторів).

Серед плюсів - зменшення фінансового навантаження на бізнес щодо перекладу на 23 мови країн-ЄС, адже переклад сертифікатів різними мовами буде здійснюватися автоматично. Крім того, планується інтеграція національної системи з іншими реєстрами служби, а також з європейською системою TRACES.

Цифровізація фітосанітарних послуг та процесів передбачає подачу заявки на оформлення вантажу онлайн, ведення аналітики оформлених документів; унеможливлення підробки документів при експорті; зменшення надходження міжнародних нотифікацій щодо невірного оформлення фітосанітарних сертифікатів; оперативний контроль за переміщенням вантажів; обмін електронними фітосанітарними сертифікатами з торговельними партнерами, що попередить затримку вантажів при розмитненні в країні імпорту.

Реалізується також інтеграція національної системи зі світовою системою The HUB.

Також обговорюється розробка онлайн платформи для подання та відслідковування скарг споживачів.

Цей інструмент дозволить споживачам оперативно подавати звернення та отримувати інформацію щодо їх розгляду, а Держпродспоживслужбі - оцифрувати та значно підвищити ефективність процесів роботи зі зверненнями та скаргами споживачів.





