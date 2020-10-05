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"Економічна правда" шукає редактора відділу новин

Понеділок, 5 жовтня 2020, 14:30
 

Інтернет-видання "Економічна правда" шукає редактора відділу новин.

Для тих, хто хоче навчатися, бути корисним, знається на економіці і хоче розкладати на молекули складні процеси. Якщо не вміє, ми навчимо.

Вимоги до редактора новин:

  • Відмінне знання української та російської мов.
  • Бажане володіння англійською.
  • Добра пам'ять та ерудиція.
  • Вміння писати та редагувати тексти.
  • Вміння швидко та легко викладати свої думки.
  • Грамотність.
  • Претенденти повинні орієнтуватися в економічних і політичних подіях країни.

Ми обіцяємо: гідну зарплатню, корпоративне навчання, дружний колектив, багато нових знайомств та гарний вид з вікна.

Резюме і тексти надсилати на e-mail: econompravda@gmail.com. Вказуйте в темі листа "Резюме. Редактор стрічки новин".

Економічна правда

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