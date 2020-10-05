"Економічна правда" шукає редактора відділу новин
Понеділок, 5 жовтня 2020, 14:30
Інтернет-видання "Економічна правда" шукає редактора відділу новин.
Для тих, хто хоче навчатися, бути корисним, знається на економіці і хоче розкладати на молекули складні процеси. Якщо не вміє, ми навчимо.
Вимоги до редактора новин:
- Відмінне знання української та російської мов.
- Бажане володіння англійською.
- Добра пам'ять та ерудиція.
- Вміння писати та редагувати тексти.
- Вміння швидко та легко викладати свої думки.
- Грамотність.
- Претенденти повинні орієнтуватися в економічних і політичних подіях країни.
Ми обіцяємо: гідну зарплатню, корпоративне навчання, дружний колектив, багато нових знайомств та гарний вид з вікна.
Резюме і тексти надсилати на e-mail: econompravda@gmail.com. Вказуйте в темі листа "Резюме. Редактор стрічки новин".
Економічна правда
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