"Рекордні запаси": Нафтогаз може цієї зими експортувати газ до ЄС

На початку жовтня обсяг природного газу у українських газосховищах сягнув 10-річного максимума (27,9 млрд куб. м) - це дозволяє "Нафтогазу", у разі сприятливої ситуації розпочати експорт газу до ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Укртрансгаз.

"Не виключаємо, що у разі сприятливої ситуації на європейському ринку Україна розпочне власний експорт газу до країн ЄС. У вітчизняних ПСГ на сьогодні достатньо запасів, щоб не лише забезпечити теплом українців, а й отримати додатковий дохід від реалізації газу за кордоном", – зазначив т.в.о. генерального директора Укртрансгазу Сергій Перелома.

Три українських газосховища – Дашавське, Богородчанське та Кегичівське – вже завершили сезон закачування 2020 року з рівнем наповнення близько 99%.

Високі запаси газу (на 37% ніж минулоріч) сприяють стабілізації ринку газу та дають можливість безперебійно пройти опалювальний сезон 2020/2021, навіть за холодної зими.







